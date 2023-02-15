Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали татуировки со своими именами ко Дню святого Валентина

Так у Джен под грудью появился знак бесконечности, пронзенный стрелой и включающий в себя имена супругов, написанные курсивом. У Бена (в подмышке, что ли?) – две скрещенные и связанные стрелы с буквами J и B. 10 баллов по шкале романтичности!

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Напомним, у звезд был громкий голливудский роман в начале 2000-х, но свадьба сорвалась из-за излишнего внимания прессы и общества. Спустя двадцать лет Лопес и Аффлек снова сошлись и наконец поженились. Теперь у них «ванилька» на запредельном уровне.