Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали татуировки со своими именами ко Дню святого Валентина

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продолжают демонстрировать свою безграничную любовь друг к другу. В лучших традициях западных звезд актер и певица сделали себе татуировки со своими именами. Да еще на День святого Валентина — 14 февраля 2023 года.
«Обязательство — это сексуально», — написала Джей Ло в социальной сети, выложив фото рисунков на теле.
Новые татуировки Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: соцсети
Так у Джен под грудью появился знак бесконечности, пронзенный стрелой и включающий в себя имена супругов, написанные курсивом. У Бена (в подмышке, что ли?) – две скрещенные и связанные стрелы с буквами J и B. 10 баллов по шкале романтичности!
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Напомним, у звезд был громкий голливудский роман в начале 2000-х, но свадьба сорвалась из-за излишнего внимания прессы и общества. Спустя двадцать лет Лопес и Аффлек снова сошлись и наконец поженились. Теперь у них «ванилька» на запредельном уровне.