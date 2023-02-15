«Разрушает границы в различных мирах»: певец Фаррелл Уильямс стал креативным директором Louis Vuitton

14 февраля модный дом Louis Vuitton объявил в соцсетях, кто заменил покойного Вирджила Абло на посту креативного директора мужской линии этого бренда. Барабанная дробь – это 49-летний певец Фаррелл Уильямс, подаривший миру музыкальные хиты Happy и Get Lucky.

«Его первая коллекция для Louis Vuitton будет представлена в июне следующего года во время Недели мужской моды в Париже, — сообщает модный дом. — Фаррелл Уильямс — мечтатель, чьи творческие вселенные расширяются от музыки до искусства и моды, — за последние двадцать лет он зарекомендовал себя как глобальная культурная икона». «То, как он разрушает границы в различных мирах, которые исследует, соответствует статусу Louis Vuitton как Дома культуры, укрепляя его ценности инноваций, новаторского духа и предпринимательства».

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Напомним, ранее певец придумал дизайн солнечных очков серии Millionaires по заказу Louis Vuitton, а также снимался в рекламе бижутерии модного дома.