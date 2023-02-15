Роман Костомаров оказался в коме после новой ампутации

Олимпийский чемпион Роман Костомаров после новой ампутации на верхних конечностях попал в кому. Врачи приняли решение о введении фигуриста в искусственную седацию, чтобы стабилизировать состояние. Поскольку ему резко стало хуже.

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Фигурист не может дышать самостоятельно. У него обнаружен фиброз левого легкого. И до утра 15 февраля спортсмен будет под седацией, подключенный к аппаратам жизнеподдержания и жизнеобеспечения.

Напомним, Костомаров оказался в больнице из-за двусторонней пневмонии 10 января. Позже у него развился сепсис, началась гангрена, последовала ампутация стоп. Следом начался некроз верхних конечностей.

По материалам сайта «Известия», KP.RU