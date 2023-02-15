Все ахнули: вот что сделала оголившаяся Яна Кошкина – еще и показала

Актриса и телеведущая Яна Кошкина обожает будоражить поклонников, выбирая провокационные наряды и фотографируясь в откровенных ракурсах. На этот раз она вовсе скинула с себя всю одежду, и люди в Сети ахнули, когда узнали, что она сделала после этого.

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Кошкина позировала топлес в ванной. Она собралась «смыть всю эту красоту», как выразилась под снимком Яна. Оказалось, звезда позировала для селфи за мгновение до того, как погрузиться в пенистую воду. И рассказала, почему и как это делает.

«После «Бесов» я провожу в ванной не менее часа, чтобы смыть всю эту «красоту». Один из любимейших спектаклей! Всегда с особым трепетом к нему готовлюсь», - написала звезда.

Фолловеры с нескрываемым восхищением принялись писать красотке: «Какая же вы красивая, я балдею», «Ох уж красота этих глаз. Как заснуть-то теперь?», «Яна хулиганка», «»Есть фото после?», «Какая же ты красотка, просто восхищение».