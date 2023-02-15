Новости шоу-бизнеса: Пугачева с трудом разговаривает, Костомарову провели новую ампутацию, Орлову уличили в ложных родах

Авербух сделал заявление по поводу Костомарова

Илья Авербух сделал заявление по поводу судьбы Романа Костомарова. Фигурист принял решение помочь чемпиону, который борется за свою жизнь и уже лишился стоп – ему провели ампутацию. Авербух сообщил, что сообщество фигуристов намерено провести благотворительный тур в поддержку Костомарова, а деньги направить ему на реабилитацию.

Костомаров перенес новую ампутацию

Роман Костомаров перенес вторую операцию. На этот раз врачи спасают верхние конечности фигуриста от некроза. По сообщениям СМИ, ему ампутировали пальцы на обеих руках. Некоторые источники передают, что спортсмену отняли обе кисти.

Орлову уличили в ложных родах

Ольга Орлова выписалась из роддома с малышкой Анечкой. Но подписчики усмотрели в новорожденной довольно взросленького ребенка. Теледиву обвинили во лжи в Сети, уверяя, что ее дочка «тянет» на месячную, но никак не на родившуюся несколько дней назад. Люди тем самым намекают на то, что звезда рожала не сама, а стала мамой при помощи суррогатной матери. И вся история с беременным животом и кадрами из роддома – постановочные.

Пугачева еле говорит

Алла Пугачева еле говорит хрипящим голосом. Поклонники обратили на это внимание после нового видео, на котором артистка сняла своих двойняшек Лизу и Гарри. Певица себя не показала, и пользователи соцсетей решили, что примадонне тяжело разговаривать.