«Очень трудно»: фигурист Кацалапов – про перенесшего ампутацию Костомарова

Победитель Олимпиады в Турине Роман Костомаров по-прежнему борется за жизнь в стенах Коммунарки. Накануне стало известно об ухудшении его состояния. Фигуриста подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, чтобы помочь организму.

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За Костомарова переживает весь спортивный мир. Серебряный призер в танцах на льду Олимпийских игр в Пекине Никита Кацалапов выразил поддержку Роману и пожелал здоровья.

«Нам очень трудно — так же, как и вам всем. Здоровья и терпения ему. Он наш кумир и друг», - цитирует слова фигуриста сайт Sport24.

Костомаров борется не только с пневмонией, но и с сепсисом. На фоне воспаления у него развилась гангрена нижних и верхних конечностей, известно, что ампутированы стопа одной ноги и пальцы другой. СМИ накануне сообщили, что кисти рук чемпиону также пришлось удалить из-за некроза.