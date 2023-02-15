А потом случился конфуз: Алина Загитова сверкнула прелестями в декольте нараспашку - зрелище для сильных духом

Звезда фигурного катания Алина Загитова в День всех влюбленных дебютировала в качестве певицы. Она долго готовилась, чтобы выйти на сцену в дуэте с певицей Zivert, и 14 февраля это свершилось.

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Для выступления фигуристка нарядилась во все красное. При этом, платье с декольте нараспашку едва держалось на плечиках красотки. Зрелище получилось довольно пикантное, и его Алина показала крупным планом во всей красе.

За мгновение до выхода на сцену Загитова позировала себе для видеоселфи. А потом приключился конфуз: Алина выступала под фонограмму, но не смогла попасть в нее. Это не преминули заметить в Сети, особенно сильно посмеялся ведущий мероприятия Дмитрий Губерниев.