Киркорову запретили вспоминать Пугачеву: «Она не существует»

Экс-депутат Госдумы РФ Роман Худяков дал Филиппу Киркорову совет насчет сбежавшей из страны Аллы Пугачевой. Политик порекомендовал поп-королю забыть о примадонне, поскольку ее более не существует.

«Нет больше никакой большой советской и российской певицы Аллы Пугачевой. Она не существует», - написал Худяков в своем Telegram-канале.

Если Киркоров и дальше будет беспрестанно упоминать оскандалившуюся звезду, то у публики возникнут к нему неудобные вопросы.

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Киркоров, действительно, регулярно говорит о своей бывшей жене. На премьере шоу «Маска» он снова про нее вспоминал. И в Сети люди постоянно реагируют на его реплики, недоуменно вопрошая, почему Филипп Бедросович не может забыть Аллу. Сама Пугачева давно замужем за другим и теперь живет в Израиле.