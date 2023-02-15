«Люблю тебя!»: Аделина Сотникова впервые показала своего тайного мужа

Осенью 2022 года фигуристка Аделина Сотникова впервые стала мамой. Новость оказалась приятным сюрпризом для многочисленных поклонников – спортсменка тщательно скрывает личную жизнь, и даже о ее беременности никто не знал. Что уж говорить об отце ребенка – его и вовсе никто никогда не видел в свете.

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Но в День Святого Валентина спортсменка приоткрыла тайну – муж существующий, и она его очень любит. До Луны, написала фигуристка, и обратно. Фото с супругом Аделина запостила в соцсети: «Люблю тебя!». И «повесила» ему на лицо нечто вроде смайлика, чтобы никто не догадался, кто этот тайный муж.