Илана из «Уральских пельменей» в опасном разрезе платья чуть не сверкнула трусиками: дефиле на грани

Актриса Илана Юрьева в соцсети показывает поклонникам кадры со съемок шоу «Уральские пельмени». Красотка рассказала, что новые выпуски уже отсняты, остались штрихи, и скоро поклонники увидят, над чем они с командой поработали.

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Некоторые образы и наряды Илана все-таки успела засветить. На новом видео она дефилирует в откровенном платье-бюстье с опасным разрезом. И едва не засвечивает трусики при каждом шаге – подол слишком открыт.

«Вот таким разрезом мы вчера зафиналили съемки», - сообщила красотка.

Подписчики пришли в восторг от увиденного и не поскупились на комплименты: «Разрез шикарный!», «Красотка, и платье огонь!», «Какая цаца», «Прекрасные ноги!», «Красотка!», «Шикарная».