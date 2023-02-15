Не попала в фонограмму: Губерниев поднял на смех запевшую Загитову

Алина Загитова дебютировала как певица, выйдя на сцену 14 февраля в дуэте с Юлией Зиверт. Знаменитости исполнили песню Credo на шоу «Влюбленные в фигурное катание», Загитова сначала показала прокат, а затем взялась за микрофон.

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И если Зиверт пела вживую, то фонограмму Загитовой заметили все. Не смог промолчать ведущий шоу Дмитрий Губерниев. Он прокомментировал услышанное.

«Отлично все, осталось только под фонограмму научиться попадать. Синхронно чтобы все было. Как человек, который часто поет под фонограмму, говорю, что очень сложно. Алина прекрасна во всех ипостасях», - цитирует комментатора Sports.ru.

Причем, Загитова несколько недель занималась у преподавателя по вокалу, о чем неоднократно рассказывала в соцсетях. Судя по всему, понадобилась перестраховка.