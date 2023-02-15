Волочкова в стрингах взобралась на аппарат, скрестив ноги: оголенные чресла увидели все!

Анастасия Волочкова в начале года отпраздновала свой 47-й день рождения, но ее форме и фигуре многие завидуют. Ведь не каждая ровесница звезды выглядит так же. Каждый день артистка получает гневные комментарии и убеждена, что ей неистово завидуют.

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Продемонстрировать красоту своей фигуры Волочкова стремится при любом удобном случает. Такой представился, когда артистка пришла на обследование. У нее проблема с суставами в тазу, и она делала МРТ. Но нашла возможность сфотографироваться прямо в трусах на аппарате.

Причем, Анастасия не постеснялась скрестить ноги так, чтобы все увидели оголившиеся чресла. И оценили, как достойно они выглядят.