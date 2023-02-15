Состояние Романа Костомарова резко ухудшилось после повторной ампутации

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, вопреки надеждам поддерживающих его людей, не идет на поправку. Его состояние резко ухудшилось, до такой степени, что фигуриста вновь подключили к аппаратам жизнеобеспечения – ИВЛ и ЭКМО. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Костомаров не может дышать сам, у него выявили большой участок фиброза в левом легком. Накануне он, по данным СМИ, перенес вторую операцию – ему ампутировали кисти рук, хотя мама спортсмена эти данные назвала неправдой, отказываясь рассказывать, что происходит с ее сыном. Ранее он лишился одной стопы, на второй – частично ампутированы пальцы и пятка.

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Звезда льда был госпитализирован еще 10 января, у него диагностирована двусторонняя пневмония. Впоследствии развился сепсис, начался некроз тканей конечностей.