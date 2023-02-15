«Всему свое время»: вот что сказала мама Романа Костомарова после повторной ампутации у фигуриста

Все спортивное сообщество, а также родные и друзья Романа Костомарова переживают за фигуриста, который продолжает бороться за свою жизнь в стенах Коммунарки. Он перенес операцию по ампутации стоп, на днях ее повторили, но уже на верхних конечностях – некроз распространился и там.

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В больнице засекретили сведения о состоянии здоровья Костомарова, чтобы не допустить утечек. Но в СМИ очень быстро распространились данные об ампутации кистей рук. Маме фигуриста Валентине Николаевне пришлось сделать заявление, в котором она опровергла вторую ампутацию.