Александр Овечкин покинул клуб и жену в США: хоккеист срочно вернулся в Россию

Российский хоккеист, звезда НХЛ Александр Овечкин спешно покинул США. Он оставил клуб «Вашингтон Кэпиталз», жену с двумя детьми и срочно отправился в Россию. Эти сообщения изрядно напрягли поклонников спортсмена – у него явно какие-то проблемы. Сам Ови комментировать свои действия не собирался.

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Как позже выяснилось, срочность хоккеиста в принятии таких решений связана с семейными обстоятельствами. Здоровье его отца ухудшилось, сообщает «РИА Спорт». Овечкин-старший в больнице, что с ним происходит, пока неизвестно, но судя по тому, что его сын вылетел на родину первым попавшимся рейсом, ситуация серьезная.

Сообщается, что Овечкин пропустит как минимум три матча – две ближайшие встречи с «Каролиной Харриккейнхз» и игру с «Флоридой Пантерз».