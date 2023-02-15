Перенесший еще одну ампутацию Роман Костомаров не может дышать сам: фигуристу стало хуже

Фигурист Роман Костомаров продолжает балансировать на грани. Притом что он на днях перенес вторую операцию по ампутации. На этот раз на руках. По данным источников KP.RU, в надежде остановить гангрену у спортсмена удалили кисти, по некоторым данным – пальцы. Но состояние Костомарова ухудшилось. Об этом сообщает «Пятый канал».

Костомаров не может дышать сам, его подключили к аппарату ИВЛ, самостоятельно он не справляется. Появились данные о том, что в левом легком Романа выявили фиброз.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, Костомаров 10 января был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Фигуристу стало хуже, его подключили к ИВЛ и ЭКМО, возникли осложнения, начался сепсис, гангрена. Последовала ампутация стоп.