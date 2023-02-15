Перенесший еще одну ампутацию Роман Костомаров не может дышать сам: фигуристу стало хуже

Роман Костомаров

Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

Олимпийский чемпион находится на ИВЛ.

Фигурист Роман Костомаров продолжает балансировать на грани. Притом что он на днях перенес вторую операцию по ампутации. На этот раз на руках. По данным источников KP.RU, в надежде остановить гангрену у спортсмена удалили кисти, по некоторым данным – пальцы. Но состояние Костомарова ухудшилось. Об этом сообщает «Пятый канал».

Костомаров не может дышать сам, его подключили к аппарату ИВЛ, самостоятельно он не справляется. Появились данные о том, что в левом легком Романа выявили фиброз.

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Напомним, Костомаров 10 января был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Фигуристу стало хуже, его подключили к ИВЛ и ЭКМО, возникли осложнения, начался сепсис, гангрена. Последовала ампутация стоп.

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