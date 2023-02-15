Александр Ревва отрекся от отца: «Никогда не было!»

Погрязший в скандалах шоумен Александр Ревва во всеуслышание отрекся от отца. Артист заявил, что его у него никогда не было. Притом что его папа Владимир Ревва сейчас проживает в Донецке, где работает преподавателем.
«Не люблю оправдываться и тем более «копаться в грязном белье», но все же отвечу... У меня никогда не было отца!» - приводит слова артиста сайт KP.RU.
Ревва, судя по всему, по сей день хранит большую обиду на своего родителя. Ведь глава семьи ушел от жены и детей, когда тем было по 4 месяца – у Реввы есть сестра-близняшка Наталья: «Но ничего, как-то выросли. А страсть к популярности - это, наверное, у нас генетическое».
А, может быть, точит зуб на отца за то, что Ревва-старший летом прошлого года рассказывал, что сын с 2013 года не был на малой родине, поскольку боится, что после этого ему запретят въезд на Украину - он дружит с Владимиром Зеленским.
Кстати, и отношений Реввы с матерью многие также не могут понять. Не так давно их обсуждала вся страна. Пенсионерка живет в Сочи и стала гостьей на шоу у Леры Кудрявцевой, где пожаловалась, как сын отказывается с ней разговаривать и не навещает ее, когда гостит на курорте.
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