Александр Ревва отрекся от отца: «Никогда не было!»

Погрязший в скандалах шоумен Александр Ревва во всеуслышание отрекся от отца. Артист заявил, что его у него никогда не было. Притом что его папа Владимир Ревва сейчас проживает в Донецке, где работает преподавателем.

«Не люблю оправдываться и тем более «копаться в грязном белье», но все же отвечу... У меня никогда не было отца!» - приводит слова артиста сайт KP.RU.

Ревва, судя по всему, по сей день хранит большую обиду на своего родителя. Ведь глава семьи ушел от жены и детей, когда тем было по 4 месяца – у Реввы есть сестра-близняшка Наталья: «Но ничего, как-то выросли. А страсть к популярности - это, наверное, у нас генетическое».