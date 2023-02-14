«Ну ты придумщица!»: Ляйсан Утяшева поразила Павла Волю, устроив ему ошеломительный сюрприз в День влюбленных

На этот раз Ляйсан трогательно поздравила возлюбленного с Днем святого Валентина. А вот вечером она устроила сюрприз. Воля находился в офисе, когда к нему нагрянул гость. Оперный певец стал для него петь. При этом он вручил Павлу сначала воздушные шарики, потом торт, а также большой пакет с подарком. Шоумен не могу сдержать улыбку. Он был очень смущен.

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