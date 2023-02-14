«Ну ты придумщица!»: Ляйсан Утяшева поразила Павла Волю, устроив ему ошеломительный сюрприз в День влюбленных

Ляйсан Утяшева уже много лет работает на телевидении. Бывшая художественная гимнастка также создает свои проекты. При этом она воспитывает двоих детей: Софию и Роберта. Во всем ее поддерживает муж Павел Воля. Они порой устраивают романтические поездки. Супруги уже 10 лет счастливы в браке.
На этот раз Ляйсан трогательно поздравила возлюбленного с Днем святого Валентина. А вот вечером она устроила сюрприз. Воля находился в офисе, когда к нему нагрянул гость. Оперный певец стал для него петь. При этом он вручил Павлу сначала воздушные шарики, потом торт, а также большой пакет с подарком. Шоумен не могу сдержать улыбку. Он был очень смущен.
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«Не сказать, что мы отмечаем 14-ое февраля, это всего лишь дата в календаре, чтобы лишний раз сказать самые важные слова самым близким. Ляйсан сегодня устроила настоящий сюрприз. Сижу в офисе, никого не трогаю, а тут такое.
Лясь, ну ты придумщица! Спасибо тебе! Ну как тут не сказать! Ляйсан, я люблю тебя! P.S. любите и будьте любимы, вне зависимости от дат в календаре!» – написал Воля.