Наталья Рудова эпично задрала ножку в крохотном платье, подразнив своими прелестями: трусиков не видно

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Многие ее знают по сериалу «Татьянин день». Она все чаще снимается в пикантных сценах. Актриса обладает стройной фигурой в свои 39 лет. Она любит носить смелые наряды. И даже зимой артистка находит повод, чтобы принарядиться. 14 февраля она блеснула своим декольте в платье по фигуре.
На этот раз Наталья решила выложить домашний кадр. Она предстала в крохотном мини-платье. Актриса повернулась спиной к зеркалу. Она игриво задрала ножку, подбив подол. Блондинка едва не засветила сокровенное. Рудова решила показать свои изящные ножки. Она взбудоражила мужчин.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами Наталью. Многие отметили, что ей словно 18 лет. «Ох, какая куколка», «Кажется, что без белья», «Вы очаровываете взглядом», «А фигурка идеальная», «Вы идеально выглядите», «Девушка-лето», — стали писать подписчики.