Уже ростом с маму: Нетребко в белоснежной юбке плиссе и пальто прогулялась с повзрослевшим сыном в Париже

Анна Нетребко уже давно стала популярной персоной. Она не перестает давать концерты в разных странах. Оперная дива редко устраивает себе отпуск и даже дома в Вене оказывается нечасто. Недавно она снова покинула свою квартиру. Артистка приехала с семьей в Париж. Там она успевает не только выступать.
Накануне 14 февраля Анна весь день посвятила сыну Тьяго. Они посетили разные музеи. Певица предстала в костюме белого цвета с юбкой плиссе и сапожках. Ее лук также дополнило пальто цвета сочной травы. А вот ее наследник был в брюках и футболке. Пальто почти в пол добавило визуально роста.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анна Нетребко с сыном Тьяго. Фото: соцсети звезды
Отметим, что Тьяго всего 14 лет. Он учится в школе, а вот каникулы часто проводит с мамой. На этот раз Анна восхитила поклонников своим элегантным нарядом. Многие также поразились тому, как вырос ее наследник. Он почти перерос свою маму.