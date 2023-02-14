Уже ростом с маму: Нетребко в белоснежной юбке плиссе и пальто прогулялась с повзрослевшим сыном в Париже

Накануне 14 февраля Анна весь день посвятила сыну Тьяго. Они посетили разные музеи. Певица предстала в костюме белого цвета с юбкой плиссе и сапожках. Ее лук также дополнило пальто цвета сочной травы. А вот ее наследник был в брюках и футболке. Пальто почти в пол добавило визуально роста.

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