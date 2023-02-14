Ольга Бузова поразила поклонников своей раздобревшей фигурой: складки на животе, мощные бедра (видео)

На этот раз Бузова провела весь день на работе. Она приехала на съемочную площадку в саванне. Телеведущая нарядилась в мини-платье лавандового цвета. Она отказалась от лифчика, засветив свою грудь. Артистка решила всем на площадке подарить цветы. Ольга не скрыла выпирающий животик, а также свои округлившиеся формы.

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