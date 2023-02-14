Ольга Бузова поразила поклонников своей раздобревшей фигурой: складки на животе, мощные бедра (видео)

Ольга Бузова продолжает строит карьеру на телевидении. Она лишь недавно отметила свое 37-летие. Теперь артистка находится в Африке. Она взяла с собой множество нарядов. Блондинка старается всегда выглядеть безупречно. Однако она не скрывает, что поправилась и пока не может вернуться в форму.
На этот раз Бузова провела весь день на работе. Она приехала на съемочную площадку в саванне. Телеведущая нарядилась в мини-платье лавандового цвета. Она отказалась от лифчика, засветив свою грудь. Артистка решила всем на площадке подарить цветы. Ольга не скрыла выпирающий животик, а также свои округлившиеся формы.
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Пользователи Сети удивились тому, как налились формы звезды. Некоторые раскритиковали наряд артистки и назвали его неудачным.
«Тут лифчика не хватает», «Ой, как раздобрела», «Оля, пора худеть», «Тут складки на животе», «Такой мощный бампер», «Я даже слов подобрать не могу», «Выкиньте это платье», — стали писать подписчики.