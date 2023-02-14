Нюша в намокшей одежде напрыгнула на Сивова на пляже: шаловливо сдавил «мясистые» бедра жены (горячее фото)

Примечательно, что 14 февраля Нюша поделилась страстными кадрами. Она оказалась под дождем. Певица намокла до трусов. Майка прилипла к ее телу. Она запрыгнула на мужа. Сивов сжал в руках ее округлые бедра. Артистка поцеловалась с возлюбленным. По ее фигуре стекали капли дождя. Звезда не скрыла следы загара на спине.

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