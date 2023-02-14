Нюша в намокшей одежде напрыгнула на Сивова на пляже: шаловливо сдавил «мясистые» бедра жены (горячее фото)

Нюша большую часть жизни выступает на сцене. Она уже почти год живет в Дубае. Певица стала мамой двоих детей — дочки Серафимы-Симбы и сына Саффрона. Она активно пытается вернуться в форму. Артистка то и дело облачат в короткие наряды. Она недавно отдохнула на Мальдивах. Звезда насладилась романтикой с мужем Игорем Сивовым.
Примечательно, что 14 февраля Нюша поделилась страстными кадрами. Она оказалась под дождем. Певица намокла до трусов. Майка прилипла к ее телу. Она запрыгнула на мужа. Сивов сжал в руках ее округлые бедра. Артистка поцеловалась с возлюбленным. По ее фигуре стекали капли дождя. Звезда не скрыла следы загара на спине.
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Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды
«Наше с тобой приключение. Терять рассудок с навигатором, погружаться в доверие зная, что падаем…
Знакомиться с тенью, обнажая экваторы. Снимать напряжение до неопознанных квантовых библиотек — там я точно знаю, что это наш выбор, любимый, маршрут в вероятность, где нас еще нет», — написала звезда.
Поклонники осыпали комплиментами пару. Однако некоторые нелестно отзываются о Сивове, так как Нюша признавалась, что ловила его на измене.
Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды