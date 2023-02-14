Боня в крохотном лифе оголила свои «сладкие дыньки» на роскошной яхте: еще и игриво попрыгала

Виктория Боня уже давно строит карьеру на телевидении. Она ведет шоу «Злые языки», а также занимается своим бизнесом. Светская львица переехала жить в Монако больше 10 лет назад. Она так и не встретила новую любовь после расставания с миллионером Алексом Смерфитом. При этом в 43 года звезда следит за фигурой.
Недавно Боня устроила себе отпуск на Мальдивах. Она наслаждается отдыхом на роскошной яхте. Светская львица уже красовалась в купальнике. Теперь она устроила танцы на борту. Телеведущая в белой юбке плиссе и оранжевом лифе от купальника обнажила свои пышные полушария груди. Виктория даже засняла подругу, которая загорала топлес.
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Поклонники были впечатлены. Многие решили, что Виктория отдыхает в компании кого-то богатого. Ее осыпали комплиментами.
«Ох, вот это формы», «Грудь даже не колышется», «Какая вы пышная», «Соблазнительное декольте», «Купальник едва выдерживает», «Ну прям дива», — стали писать пользователи Сети.