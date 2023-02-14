Боня в крохотном лифе оголила свои «сладкие дыньки» на роскошной яхте: еще и игриво попрыгала

Недавно Боня устроила себе отпуск на Мальдивах. Она наслаждается отдыхом на роскошной яхте. Светская львица уже красовалась в купальнике. Теперь она устроила танцы на борту. Телеведущая в белой юбке плиссе и оранжевом лифе от купальника обнажила свои пышные полушария груди. Виктория даже засняла подругу, которая загорала топлес.

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