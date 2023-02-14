Авербух обратился к россиянам по поводу Костомарова

Российский фигурист Илья Авербух обратился к гражданам нашей страны, чтобы те молились за здоровье Романа Костомарова. Спортсмен призвал людей поддержать его морально.

«Все мы понимаем, что в дальнейшем потребуется дорогостоящая реабилитация, и мы, как и компания, и как большая ледовая семья, готовы в этом помогать», — заявил он РИА Новости.

Авербух при этом добавил, что фигуристы объявляют тур по России в поддержку Костомарова. Деньги пойдут спортсмену на лечение.

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