«Не верю, что происходит!»: Никита Пресняков нашел себе в США новую бабушку

Никита Пресняков осенью сбежал из России в США и, похоже, крепко там обосновался. Квартиру в Лос-Анджелесе ему купила бабушка — Алла Пугачева. А после Нового года к Никите перебралась его жена, Алена Краснова.

Пресняков с головой ушел в видеопроизводство. Сын Кристины Орбакайте уже даже поработал с известной в США звездой кантри-стиля Долли Партон.

Никита гордится сотрудничеством с77-летней «американской Примадонной».

«Снял клип легендам и уже попал во все местные СМИ! Я не верю, что это происходит со мной!» — поделился он радостью в соцсетях.

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