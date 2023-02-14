Татьяна Навка поделилась нежным фото с Дмитрием Песковым в День всех влюбленных

Татьяна Навка уже много лет выступает на льду. Олимпийская чемпионка недавно представила свое новое ледовое шоу. Во всем ее поддерживает муж Дмитрий Песков. Они состоят в браке уже семь лет. У пары подрастает дочка Надежда. Девочка занимается фигурным катанием как мама, а также изучает несколько языков.
А 14 февраля Навка решила поздравить мужа с Днем всех влюбленных. Она поделилась нежным черно-белым фото из личного архива. Кадр был сделан в Сочи, когда они играли свадьбу.
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«Все начинается с любви…
Твердят:
«Вначале
было
слово…»
А я провозглашаю снова:
Все начинается
с любви!..
Все начинается с любви:
и озаренье,
и работа,
глаза цветов,
глаза ребенка —
все начинается с любви.
Все начинается с любви.
С любви!
Я это точно знаю.
Все,
даже ненависть —
родная
и вечная
сестра любви.
Все начинается с любви:
мечта и страх,
вино и порох.
Трагедия,
тоска
и подвиг —
все начинается с любви…
Весна шепнет тебе:
«Живи…»
И ты от шепота качнешься.
И выпрямишься.
И начнешься.
Все начинается с любви!
(с) Роберт Рождественский», — написала звезда.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: соцсети звезды