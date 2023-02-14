Татьяна Навка поделилась нежным фото с Дмитрием Песковым в День всех влюбленных

А 14 февраля Навка решила поздравить мужа с Днем всех влюбленных. Она поделилась нежным черно-белым фото из личного архива. Кадр был сделан в Сочи, когда они играли свадьбу.

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«Все начинается с любви…

Твердят:

«Вначале

было

слово…»

А я провозглашаю снова:

Все начинается

с любви!..

Все начинается с любви:

и озаренье,

и работа,

глаза цветов,

глаза ребенка —

все начинается с любви.

Все начинается с любви.

С любви!

Я это точно знаю.

Все,

даже ненависть —

родная

и вечная

сестра любви.

Все начинается с любви:

мечта и страх,

вино и порох.

Трагедия,

тоска

и подвиг —

все начинается с любви…

Весна шепнет тебе:

«Живи…»

И ты от шепота качнешься.

И выпрямишься.

И начнешься.

Все начинается с любви!

(с) Роберт Рождественский», — написала звезда.