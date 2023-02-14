Татьяна Навка поделилась нежным фото с Дмитрием Песковым в День всех влюбленных

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: Global Look Press

Фигуристка поздравила мужа, процитировав стихи.

Татьяна Навка уже много лет выступает на льду. Олимпийская чемпионка недавно представила свое новое ледовое шоу. Во всем ее поддерживает муж Дмитрий Песков. Они состоят в браке уже семь лет. У пары подрастает дочка Надежда. Девочка занимается фигурным катанием как мама, а также изучает несколько языков.

А 14 февраля Навка решила поздравить мужа с Днем всех влюбленных. Она поделилась нежным черно-белым фото из личного архива. Кадр был сделан в Сочи, когда они играли свадьбу. 

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«Все начинается с любви…
Твердят:
«Вначале
было
слово…»
А я провозглашаю снова:
Все начинается
с любви!..
Все начинается с любви:
и озаренье,
и работа,
глаза цветов,
глаза ребенка —
все начинается с любви.
Все начинается с любви.
С любви!
Я это точно знаю.
Все,
даже ненависть —
родная
и вечная
сестра любви.
Все начинается с любви:
мечта и страх,
вино и порох.
Трагедия,
тоска
и подвиг —
все начинается с любви…
Весна шепнет тебе:
«Живи…»
И ты от шепота качнешься.
И выпрямишься.
И начнешься.
Все начинается с любви!
(с) Роберт Рождественский», — написала звезда.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: соцсети звезды

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