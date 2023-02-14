«Это я на свидание собралась»: Муцениеце в корсете и брюках карго игриво повиляла бедрами, засветив рельефный животик

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Армия ее поклонников только растет. После развода с Павлом Прилучным она успела сняться в новых проектах и даже вела шоу «Голос. Дети». Артистка недавно похудела. Она все чаще носит откровенные наряды. На этот раз звезда решила не сидеть дома 14 февраля.
На этот раз Агата отправилась на свидание. Она облачилась в новый костюм в молодежном стиле. Актриса запечатлелась в лифте в корсете и брюках карго цвета хаки . Наряд визуально сделала бедра пышнее, а также позволил оголить плоский живот и осиную талию. Муцениеце приехала в салон красоты, где ей сделали укладку.
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«Это я на свидание собралась», — заявила она.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами.
«Словно 15 лет», «Какая конфетка», «Как же вам идет», «Это бесподобно», «Просто богиня», «Тут есть что показать», «Соблазнительная чикуля», «Такая вы горячая», «Фигура просто улет», — стали писать подписчики.