«Это я на свидание собралась»: Муцениеце в корсете и брюках карго игриво повиляла бедрами, засветив рельефный животик

На этот раз Агата отправилась на свидание. Она облачилась в новый костюм в молодежном стиле. Актриса запечатлелась в лифте в корсете и брюках карго цвета хаки . Наряд визуально сделала бедра пышнее, а также позволил оголить плоский живот и осиную талию. Муцениеце приехала в салон красоты, где ей сделали укладку.

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