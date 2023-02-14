Закрепят законом: этих детей зачислят в сады без очередей

Однако депутаты Госдумы от партии «Новые люди» внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому зачислять в сады будут без очередей также детей родителей-одиночек.

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«Предлагается законодательно закрепить гарантию для матерей и отцов, воспитывающих детей до шести лет без супруга или супруги, внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях», – значится в пояснительной записке к нормативному акту, пишут «РИА Новости».

Также автор проекта рассказал, что этот закон позволит родителю-одиночке раньше выйти из отпуска по уходу за ребенком. А значит он сможет раньше начать зарабатывать, чтобы обеспечить наследника.