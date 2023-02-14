Клава Кока вынырнула из воды, блеснув своим упругим тылом: купальник поглотили недра

Клава Кока является одной из самых популярных исполнительниц в России. Она не перестает демонстрировать свою красоту. Она носит смелые наряды не только для выступлений, но и для прогулок. Блондинка предпочитает всегда выглядеть соблазнительно. Еще недавно она искала себе жениха, а теперь звезда дала понять, что у нее есть бойфренд.
На этот раз Клава поделилась кадрами, которые были сделаны в Дубае. Как оказалось, там певица отдыхала с парнем. На новых фото она держит за руку таинственного бойфренда. Блондинка в купальнике окуналась в воду. Она не скрыла свои формы. Кока решила вынырнуть у бортика, оголив свой тыл.
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Поклонники были поражены. Многие сразу вычислили, что с Клавой отдыхает не Егор Крид.
«Клава, а ты в отношениях?», «Купальник так сильно намок», «Какой у вас орех», «Ну просто богиня», «Просто бесподобно», «Сочная со всех сторон», «Ой, ну прям мамасита», «Тут есть чем любоваться», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды