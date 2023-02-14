Клава Кока вынырнула из воды, блеснув своим упругим тылом: купальник поглотили недра

На этот раз Клава поделилась кадрами, которые были сделаны в Дубае. Как оказалось, там певица отдыхала с парнем. На новых фото она держит за руку таинственного бойфренда. Блондинка в купальнике окуналась в воду. Она не скрыла свои формы. Кока решила вынырнуть у бортика, оголив свой тыл.

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