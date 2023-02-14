Самбурская в кожаном топике и юбке из лоскутов обнажила сдобные полушария груди: поманила «ложбинкой греха»

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Зрители следят за ее работой. Многие ее знают по сериалу «Универ», другие смотрели фильм «Женщины против мужчин: Крымские каникулы». Примечательно, что актриса следит за фигурой и старается выглядеть соблазнительно. В 35 лет она находится в поисках жениха.
Примечательно, что 14 февраля Настасья решила подразнить мужчин. Она выложила пикантное видео, на котором предстала в кожаном топике и юбке из лоскутов. Она подчеркнул свою осиную талию. Актриса обнажила свои округлые полушария груди. Самбурская решила надуть губки и показать непристойный жест.
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«Посвящается всем, кто останется сегодня без признаний, букетика и открыточки», — написала она.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Настасья. Многие отметили, что она находится в идеальной форме.
«Стройняшечка наша, пора уже и влюбиться как следует», «Какая красивая», «Засмотрелся», «Это декольте сражает», «Анастасия, вы — самая красивая и стильная девушка!», «Ох, что за фигурка», — стали писать фанаты.