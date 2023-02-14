Аделина Сотникова с малышом запечатлелась в такси: укутала в конверт-пуховик сливочного цвета

Примечательно, что иногда Сотникова делится кадрами с малышом. Она наслаждается материнством. На этот раз спортсменка прокатилась с ребенком в такси. Она нарядилась в пуховой конвертик сливочного цвета. Аделина призналась, что успевает множество дел сделать за день.

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