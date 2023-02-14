Аделина Сотникова с малышом запечатлелась в такси: укутала в конверт-пуховик сливочного цвета

Аделина Сотникова посвятила свою жизнь спорту. Она первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Однако за минувший год многие изменилось в жизни спортсменки. В 2022 году фигуристка стала мамой. Она скрывает пол и имя ребенка.
Примечательно, что иногда Сотникова делится кадрами с малышом. Она наслаждается материнством. На этот раз спортсменка прокатилась с ребенком в такси. Она нарядилась в пуховой конвертик сливочного цвета. Аделина призналась, что успевает множество дел сделать за день.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Первая поездка на такси. Очень удобная функция «люлька до года». Чтобы не мучаться и не думать где припарковаться. Я сегодня пол дня передвигалась на такси с младенцем! Сначала на занятие в бассейн потом на массаж и домой!
Ребенок наблюдает за дорогой, а мама наблюдает за пупсом и улыбается от умиления. Ничего не отвлекает и никаких переживаний. Очень удобно мне как маме, которая всегда ездит за рулем», — написала звезда.
Аделина Сотникова с малышом. Фото: соцсети звезды