«Наши мальчишки»: Ефременкова из «Дома-2» показала подросших сыновей-близнецов в мандариновых комбинезонах

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова в последнее время перестала делиться в микроблоге видео и фото с участием сыновей-близнецов. На то у нее есть скорбные причины. На днях Юлия Ефременкова похоронила маму, и, конечно, ей было не до того, чтобы снимать фото и видео с грудничками.
Но теперь жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Юлия Ефременкова с Мондезиром и сыновьями сейчас находится в Краснодарском крае. Накануне пара побывала в гостях у бабушки Мондезира и познакомила женщину с правнуками.
В микроблоге Юлия Ефременкова показала снимок, на котором запечатлела Мондезира с двумя сыновьями, лежащими в переносных люльках для автомобиля.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Малыши облачены в яркие комбинезоны мандаринового оттенка. Под фото Юлия Ефременкова дала понять, что гордится грудными сыновьями-близнецами, которые стойко перенесли мужественное путешествие из Москвы в Краснодар.
«Наши мальчишки — настоящие маленькие мужчины. Проделали такой сложный путь в свои четыре с половиной месяца», — написала Юлия Ефременкова.
Мондезир с сыновьями-близнецами. Фото: соцсети