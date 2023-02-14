«Наши мальчишки»: Ефременкова из «Дома-2» показала подросших сыновей-близнецов в мандариновых комбинезонах

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова в последнее время перестала делиться в микроблоге видео и фото с участием сыновей-близнецов. На то у нее есть скорбные причины. На днях Юлия Ефременкова похоронила маму, и, конечно, ей было не до того, чтобы снимать фото и видео с грудничками.

Но теперь жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Юлия Ефременкова с Мондезиром и сыновьями сейчас находится в Краснодарском крае. Накануне пара побывала в гостях у бабушки Мондезира и познакомила женщину с правнуками.

В микроблоге Юлия Ефременкова показала снимок, на котором запечатлела Мондезира с двумя сыновьями, лежащими в переносных люльках для автомобиля.

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