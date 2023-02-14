Волочкова разделась догола, вызвав оторопь у поклонников: сокровенное не прикрыла

Анастасия Волочкова уже много лет выступает на сцене. Она уже не играет в театре, но не перестает делать постановки. Однако балерина все чаще оказывается в скандальных ситуациях. Недавно она красовалась на Мальдивах, оголяя прелести.
14 февраля Волочкова захотела подразнить подписчиков. Она выложила кадр, сделанный на пляже. Балерина предстала топлес, а крохотные стринги едва прикрыли сокровенное. Артистка легла на песок, обнажив все свои прелести.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
«В этот День влюбленных вспомнился волшебный романтический райский отдых. Любите друг друга, цените каждый миг жизни, радуйтесь, наслаждайтесь, отдыхайте на лучших курортах, сохраняйте тело в форме и поддерживайте стройность. Тогда его с гордостью можно будет показать. И будьте счастливы!» — написала звезда.
Однако многие раскритиковали ее за пикантный кадр. Некоторые даже сочли, что снимок был сделан давно. «Не, ну баба-огонь. Не многие могут похвастаться такой фигурой», «Трусы-невидимки», «Срам-то какой!», «Уже голая», — стали писать в Сети.