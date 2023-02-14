В короне и малиновом костюме: мама Наташи Королевой покрасовалась с американским мужем

Мама Наташи Королевой, Людмила Порывай, отметила День святого Валентина, поделившись в микроблоге совместным снимком с мужем Игорем.
В кадре Людмила Порывай позирует в ярком, как она любит, наряде. Она облачилась в малиновый брючный костюм, а голову украсила короной. Муж Людмилы Порывай одет в классический черный костюм.
«Любви все возрасты покорны! Влюбленные, с праздником!» — написала под фото с мужем Людмила Порывай.
Мама Наташи Королевой Людмила Порывай с мужем. Фото: соцсети
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Людмила Порывай и ее муж Игорь уже третий десяток счастливы вместе. Они поженились, когда обоим было за пятьдесят лет. Для обоих супругов это второй брак. И Людмила Порывай, и ее нынешний муж в свое время овдовели, но сумели стать счастливыми, создав новую семью.