В короне и малиновом костюме: мама Наташи Королевой покрасовалась с американским мужем

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Людмила Порывай и ее муж Игорь уже третий десяток счастливы вместе. Они поженились, когда обоим было за пятьдесят лет. Для обоих супругов это второй брак. И Людмила Порывай, и ее нынешний муж в свое время овдовели, но сумели стать счастливыми, создав новую семью.