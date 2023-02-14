Красавица, ноги от ушей: как сейчас выглядит Катя Старшова — Пуговка из сериала «Папины дочки»

Актрису Екатерину Старшову прекрасно знают и помнят поклонники сериала «Папины дочки», в котором она сыграла младшую из сестер Васнецовых Париком Суэйзи. Пуговку.

К радости фанатов, Катя Старшова принимает участие в съемках нового сезона ставшего культовым фильма. Несмотря на то что Катя Старшова давно живет в другой стране, учится на фармацевта, да еще и участвует в ледовых шоу, поскольку занимается фигурным катанием, она дала согласие на съемки. Правда, поклонников Катя Старшова предупредила, что Пуговки в сериале на этот раз будет немного.