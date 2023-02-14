Красавица, ноги от ушей: как сейчас выглядит Катя Старшова — Пуговка из сериала «Папины дочки»

Актрису Екатерину Старшову прекрасно знают и помнят поклонники сериала «Папины дочки», в котором она сыграла младшую из сестер Васнецовых Париком Суэйзи. Пуговку.
К радости фанатов, Катя Старшова принимает участие в съемках нового сезона ставшего культовым фильма. Несмотря на то что Катя Старшова давно живет в другой стране, учится на фармацевта, да еще и участвует в ледовых шоу, поскольку занимается фигурным катанием, она дала согласие на съемки. Правда, поклонников Катя Старшова предупредила, что Пуговки в сериале на этот раз будет немного.
«Решила, что для меня это полезный опыт, интересный эксперимент и возможность вспомнить детство. В новом сезоне Пуговки будет немного, но думаю, что зрителям куда интереснее будет наблюдать за основными персонажами и переживать вместе с ними их историю. Пуговка скорее станет отсылкой к старым сезонам, поводом поностальгировать», — рассказала Катя Старшова.
Сейчас Кате Старшовой 21 год. Из маленькой хорошенькой девочки она превратилась в красивую девушку, с ногами от ушей. Что доказывает фото Кати Старшовой, сделанное в один из съемочных дней новых серий продолжения сериала «Папины дочки».
Катя Старшова. Фото: Start