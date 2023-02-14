Заслуженный тренер по гимнастике Вера Штельбаумс госпитализирована в Москве

Вера Штельбаумс является известным тренером по художественной гимнастике. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации попала в больницу. 14 февраля стало известно, что ее госпитализировали с симптомами коронавируса. Примечательно, что она уже переболела CoViD-19 в 2020 году.
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По некоторым данным, у 85-летней Штельбаумс поднялась температура до 37,5, а также начался насморк, кашель и появилась общая слабость. Сначала тренер лечилась в одной больнице, но затем ее перевели в другую. Врачи пока оценивают ее состояние как среднетяжелое — из-за хронических болезней, об этом пишет Telegram-канал Mash.
Напомним, что Вера Ефремовна стала одной из лучших тренеров по художественной гимнастике. Среди ее учениц значатся Евгения Канаева, Наталья Пуусел и Ирина Чащина.