«Пусть любовь будет не только в кино»: Павел Прилучный поделился страстными фото с Зепюр Брутян

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В День всех влюбленных Прилучный пришел домой с букетом цветов. Он также поделился кадрами с молодой женой в соцсети. Они продемонстрировали настоящую страсть.

«Пусть любовь будет не только в кино, но и в жизни. У нас у всех. Любите и будьте любимыми! С моей Зиппи», — написал он.

Поклонники восхитились их чувствами. Многие надеются, что этот брак станет крепким.