«Пусть любовь будет не только в кино»: Павел Прилучный поделился страстными фото с Зепюр Брутян

Павел Прилучный уже давно стал популярным актером. Больше 20 лет он строит карьеру. После развода с Агатой Муцениеце два года артист держался в стороне от соцсетей.Но в 2022 году он снова женился. Его избранницей стала коллега Зепюр Брутян. А вот уже несколько месяцев ходят слухи, что у возлюбленная звезды беременна.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
В День всех влюбленных Прилучный пришел домой с букетом цветов. Он также поделился кадрами с молодой женой в соцсети. Они продемонстрировали настоящую страсть.
«Пусть любовь будет не только в кино, но и в жизни. У нас у всех. Любите и будьте любимыми! С моей Зиппи», — написал он.
Поклонники восхитились их чувствами. Многие надеются, что этот брак станет крепким.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды