«Любовь витает в воздухе»: Андрей Малахов с женой повторил романтическую сцену из фильма «Приведение»

Андрей Малахов много лет работает на телевидении. Он стал одним из самых известных журналистов. Андрей давно состоит в браке с Натальей Шкулевой. У пары подрастает сын Александр. Мальчику уже пять лет, но супруги скрывают его от общественности. Влюбленных тоже не часто видят на публике.
14 февраля Малахов поделился трогательным видео. Он запечатлелся с женой в гончарной мастерской. Они повторили романтическую сцену из фильма «Приведение» 1990 года с Патриком Суэйзи. Телеведущий тоже обнимал возлюбленную и вместе с ней делал горшочек из глины на специально подставке.
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«Любовь витает в воздухе», — написал Малахов.
Поклонники восхитились нежностью супругов. Многие поразились тому, какая у них царит гармония в семье даже спустя 11 лет брака.