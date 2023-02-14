«Любовь витает в воздухе»: Андрей Малахов с женой повторил романтическую сцену из фильма «Приведение»

14 февраля Малахов поделился трогательным видео. Он запечатлелся с женой в гончарной мастерской. Они повторили романтическую сцену из фильма «Приведение» 1990 года с Патриком Суэйзи. Телеведущий тоже обнимал возлюбленную и вместе с ней делал горшочек из глины на специально подставке.

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