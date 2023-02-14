«Мой цветочек»: Ольга Орлова запечатлелась с дочкой-пухляшкой на руках, нарядив ее в розовое боди

Примечательно, что во время беременности Ольгу обвиняли во лжи. Многие заявляли, что у нее накладной живот, а ребенка вынашивала суррогатная мать. И на днях телеведущую снова подвергли обвинения. Пользователи Сети считают, что девочка не похожа на новорожденную, а Орлова слишком хорошо выглядит после кесарева.

Однако звезда лишь смеется. 14 февраля она показала трогательное фото с крохой. Ольга нарядила дочку в розовое боди и шапочку. Она взяла ее на руки.

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