«Мой цветочек»: Ольга Орлова запечатлелась с дочкой-пухляшкой на руках, нарядив ее в розовое боди

Ольга Орлова

Ольга Орлова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая поделилась умилительным кадром в День всех влюбленных.

Ольга Орлова много лет посвятила сцене. Она выступала в составе группы «Блестящие». Однако потом певица решила работать на телевидении. Уже несколько лет она ведет шоу «Дом-2». Примечательно, что в прошлом году артистка объявила о беременности. А 6 февраля она подарила мужу-бизнесмену дочку Анну.

Примечательно, что во время беременности Ольгу обвиняли во лжи. Многие заявляли, что у нее накладной живот, а ребенка вынашивала суррогатная мать. И на днях телеведущую снова подвергли обвинения. Пользователи Сети считают, что девочка не похожа на новорожденную, а Орлова слишком хорошо выглядит после кесарева. 

Однако звезда лишь смеется. 14 февраля она показала трогательное фото с крохой. Ольга нарядила дочку в розовое боди и шапочку. Она взяла ее на руки. 

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Ольга Орлова с дочкой. Фото: соцсети звезды

«Мой цветочек на День влюбленных», — написала телеведущая.

Поклонники восхитились нежным фото. Однако некоторые поразились тому, какая Анна крупная. «Счастье-то какое!», «Анечка будет очень активной девочкой, это есть в ее имени», «Девочки, кто еще боялся стать мамой после 40, не бойтесь», «А она прям богатырша», «Крупная у вас дочка», «А ей нет и недели», — стали писать подписчики.

 

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