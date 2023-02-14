Как Анна Семенович сама себе подготовила сюрприз от любимого на День Валентина

Анна Семенович открыла секрет – какой подарок преподнес ей на День святого Валентина любимый человек. Обычно Анна, по ее признанию, получала от мужчины в этот день красивую одежду, драгоценности или стильные аксессуары. Но на этот раз певица попросила нечто иное. Это оказалась весьма практичная вещь, необходимая Анне в ее творчестве: новый микрофон.

«Признаться честно, своим выбором я привела молодого человека в замешательство. Одно дело выбрать красивую сумочку — всегда беспроигрышный и желанный вариант для любой девушки, а вот найти и выбрать микрофон — для человека, абсолютно далекого от музыкального мира, это настоящий квест. Пришлось немного помочь», - призналась артистка.

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Анна добавила, что сама выбрала подарок, воспользовавшись помощью звукорежиссера. Просить его напрямую не стала, а отправила ссылку на микрофон подруге.