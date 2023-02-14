«Моя жизнь становится какой-то неправильной»: Никита Ефремов сделал публичное заявление

В Москве сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная выходу на экраны фильма режиссера Петра Тодоровского «Здоровый человек». На вопросы журналистов о новой картине ответил сам режиссер и актеры, сыгравшие главные роли в нем — Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум.

В фильме Никита Ефремов играет успешного комментатора, который после трагедии круто меняет свою жизнь и идет работать в больницу волонтером. Он помогает людям, ищет пропавших и встречает свою музу, роль которой сыграла Ирина Старшенбаум.

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