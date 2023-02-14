«Красотка моя!»: Павел Прилучный эмоционально отреагировал на снимок Зепюр Брутян

Актриса Зепюр Брутян в последнее время размещает в Сети снимки, на которых позирует исключительно по грудь. Жену Павла Прилучного уже давно подозревают в беременности, а подобные кадры только укрепляют мысли о том, что эти домыслы не беспочвенны.

Вот и на этот раз Зепюр Брутян поделилась селфи, которое сделала в салоне автомобиля, уточнив, что за рулем не она. Позирует Брутян в толстовке оверсайз.

«Сколько же дел можно успеть сделать по дороге, если ты не за рулем. Прочитать сценарий, повторить роль, сделать пару звонков. В пробках есть свои плюсы, всегда есть чем заняться», — подписала кадр Зепюр Брутян.

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