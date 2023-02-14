«Давай праздновать каждую секунду»: 44-летняя Ани Лорак впервые рассекретила своего возлюбленного-иностранца

Однако 14 февраля Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) поделилась кадрами с брутальным смуглым парнем. Она решила рассекретить нового возлюбленного. Певица в черном платье позировала с ним в обнимку. Пара была одета в одной гамме.

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