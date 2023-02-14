«Давай праздновать каждую секунду»: 44-летняя Ани Лорак впервые рассекретила своего возлюбленного-иностранца

Ани Лорак много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в России. В прошлом году певица много путешествовала. В декабре она снова приехала в Россию и даже не раз выступила на сцене. А свободное время артистка посвящала дочке Софии от бывшего мужа бизнесмена из Турции Мурата Налчаджиоглу. Последние 4 года звезда не говорила о личной жизни.
Однако 14 февраля Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) поделилась кадрами с брутальным смуглым парнем. Она решила рассекретить нового возлюбленного. Певица в черном платье позировала с ним в обнимку. Пара была одета в одной гамме.
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«Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду.. Моя любовь», — написала звезда.
Ани Лорак и Изаак Виджраку. Фото: соцсети звезды
Избранником певицы оказался тренер по йоге Изаак Виджраку, который в 2019 году помогал певице пережить развод. Он живет на Ибице и воспитывает двоих детей.
Поклонники восхитились гармоничной парой. Однако некоторые заподозрили, что возлюбленный артистки хитрый и доверять ему не стоит. «Все на иностранцев тянет», «Не нравятся мне его глаза. Хитрый жук», «Будь счастлива», — стали писать фанаты.
Ани Лорак и Изаак Виджраку. Фото: соцсети звезды