«Мальчишки, вытирайте слюни»: Муцениеце спустила брюки, подразнив своими «аппетитками» в шелковом белье

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Многие ее знают по ролям в «Закрытой школе» и фильме «Тобол». А после развода с Павлом Прилучным у нее прибавилось съемок. Она смогла похудеть и даже одеваться стала более смело. А в последнее время артистка все чаще оголяется, хвастаясь фигурой.
14 февраля Агата поделилась кадром из откровенной фотосессии. Она предстала в брюках, которые приспустила. Актриса обнажила свои прелести в шелковом белье. Она засветила не только пышный тыл, но и округлую грудь. Муцениеце покрасовалась у зеркала.
«С Днем Валентина, мальчишки и девчонки», — написала звезда.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну, во-первых, это красиво!», «После развода она такая хорошая стала!», «Неужели оголяться — это так круто?», «Красивая девушка. Красивое тело», «Какая девочка. Не понимаю Прилучного», «Мальчишки, вытирайте слюни с телефона! С праздником», — стали писать подписчики.