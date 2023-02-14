«Мальчишки, вытирайте слюни»: Муцениеце спустила брюки, подразнив своими «аппетитками» в шелковом белье

14 февраля Агата поделилась кадром из откровенной фотосессии. Она предстала в брюках, которые приспустила. Актриса обнажила свои прелести в шелковом белье. Она засветила не только пышный тыл, но и округлую грудь. Муцениеце покрасовалась у зеркала.

«С Днем Валентина, мальчишки и девчонки», — написала звезда.

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