Катя Старшова – Пуговка из «Папиных дочек» - появится в продолжении сериала

Прекрасная новость для поклонников сериала «Папины дочки». В новом сезоне, к съемкам которого уже приступил Start, появится самая младшая сестра Васнецовых - Пуговка.
Актриса Екатерина Старшова подтвердила свое участие в съемках продолжения сериала. Но предупредила, что появляться в кадре ее героиня будет не так часто, как в первом сезоне.
«До последнего не была уверена, что смогу принять участие, потому что живу не в России и часто на гастролях с ледовым шоу. Но в итоге все получилось. Решила, что для меня это полезный опыт, интересный эксперимент и возможность вспомнить детство. В новом сезоне Пуговки будет немного, но думаю, что зрителям куда интереснее будет наблюдать за основными персонажами и переживать вместе с ними их историю. Пуговка скорее станет отсылкой к старым сезонам, поводом поностальгировать», - поделилась Екатерина Старшова.
Кадр со съемок продолжения сериала «Папины дочки». Фото: пресс-служба
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Кате Старшовой сейчас 21 год. Она учится на фармацевта и выступает в ледовых шоу. Катя с детства занимается фигурным катанием, у нее есть медали.
Кроме «Папиных дочек», Катя Старшова появлялась на экране в шоу «Танцы со звездами», «Кто хочет стать миллионером», «Большая разница», а также в фильмах «Русалка» и «Черная молния».