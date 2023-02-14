Катя Старшова – Пуговка из «Папиных дочек» - появится в продолжении сериала

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Кате Старшовой сейчас 21 год. Она учится на фармацевта и выступает в ледовых шоу. Катя с детства занимается фигурным катанием, у нее есть медали.

Кроме «Папиных дочек», Катя Старшова появлялась на экране в шоу «Танцы со звездами», «Кто хочет стать миллионером», «Большая разница», а также в фильмах «Русалка» и «Черная молния».