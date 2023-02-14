Спряталась, в кадр не вошла: Алла Пугачева предпочла не появляться на видео с детьми Гарри и Лизой — плохо выглядит в Израиле

В микроблоге шоумена Максима Галкина* появилось новое видео с участием его детей от Аллы Пугачевой.
Гарри и Лиза соревнуются в подбрасывании бутылочек с водой, а Алла Пугачева комментирует и, судя по всему, сама снимает видео.
«Жду результата. Циркачи знаешь, сколько лет занимаются для того, чтобы всегда получалось», — сказала Алла Пугачева дочери.
Лиза сделала несколько неудачных попыток.
«Мама, выключи камеру, и сейчас у Лизы все получится», — посоветовал Гарри.
«Чуть повыше», — прокомментировала Примадонна новый неудачный бросок дочери.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Поклонники признались, что ждали, когда же в кадре появится Алла Пугачева. Но та не рискнула показать, как выглядит сейчас. В Сети предположили, что, вероятно, Алла Борисовна не очень довольна внешним видом, раз не предстала на публике. Не исключено, что в Израиле она чувствует себя не очень хорошо. Да и говорит Алла Пугачева с хрипотой и сильной одышкой.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.