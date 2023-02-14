Спряталась, в кадр не вошла: Алла Пугачева предпочла не появляться на видео с детьми Гарри и Лизой — плохо выглядит в Израиле

В микроблоге шоумена Максима Галкина* появилось новое видео с участием его детей от Аллы Пугачевой.

Гарри и Лиза соревнуются в подбрасывании бутылочек с водой, а Алла Пугачева комментирует и, судя по всему, сама снимает видео.

«Жду результата. Циркачи знаешь, сколько лет занимаются для того, чтобы всегда получалось», — сказала Алла Пугачева дочери.

Лиза сделала несколько неудачных попыток.