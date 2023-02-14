Рудова в облегающем платье задрала подол, показав все свои прелести: будоражащее зрелище

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она не скрывает, что зачастую снимается в постельных сценах. В свои 39 лет блондинка предпочитает следить за фигурой. Она носит женственные наряды и порой едва прикрывает свои формы. Поклонники удивляются тому, что у звезды нет мужа, а личную жизнь она оберегает от общественности.
На этот раз Наталья решила выложить провокационное видео 14 февраля. Она запечатлелась в алом платье в облипку. Актриса решила игриво задрать подол, а потом она наклонилась к камере, оголив свою упругую грудь. Рудова без стеснения покрасовалась на камере с бокалом в руках. Она взбудоражила мужчин.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Рудова. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну что за конфетка», «И почему она одна», «До чего красивая», «Тут все идеально», «Фигурка бесподобная», «Ох, ну прям фигура шикарная», «Я обожаю ваши игривые настроения», «Уже могла бы раздеться», — стали писать пользователи Сети.