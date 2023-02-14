Одышка и хрипота, говорит, словно выдавливает из себя слова: что случилось с Аллой Пугачевой в Израиле

В микроблоге Максима Галкина* появилось домашнее видео с участием детей-близнецов Гарри и Лизы. Судя по всему, засняла наследников Алла Пугачева. За кадром слышен ее голос.

Гарри и Лиза соревнуются в подбрасывании бутылочек с водой, стремясь к тому, чтобы те приземлились вертикально.