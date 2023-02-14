Одышка и хрипота, говорит, словно выдавливает из себя слова: что случилось с Аллой Пугачевой в Израиле

В микроблоге Максима Галкина* появилось домашнее видео с участием детей-близнецов Гарри и Лизы. Судя по всему, засняла наследников Алла Пугачева. За кадром слышен ее голос.
Гарри и Лиза соревнуются в подбрасывании бутылочек с водой, стремясь к тому, чтобы те приземлились вертикально.
«Жду результата. Циркачи знаешь, сколько лет занимаются для того, чтобы всегда получалось», — подбадривала дочку Алла Пугачева.
«Мама, выключи камеру, и сейчас у Лизы все получится», — посоветовал Гарри Галкин.
«Чуть повыше», — подсказала дочери Алла Пугачева.
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Поклонники умилились видео, они отметили, как подросли Лиза и Гарри, и что сестра и брат по-прежнему дружны. Не укрылось от внимания фанатов и то, как звучит голос певицы Аллы Пугачевой. Он хриплый, у Аллы Борисовны явно сильная одышка, а говорит она так, словно выдавливает слова из себя. Поклонники переживают за здоровье Примадонны, спрашивая друг у друга, что с ней могло случиться в Израиле.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.