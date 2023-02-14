Борис Щербаков вышел из больницы

День всех влюбленных принес удачу народному артисту РФ Борису Щербакову: 14 февраля его наконец-то выписали из больницы. Он сам рассказал об этом представителям российских СМИ. По словам Щербакова, он чувствует себя вполне хорошо.

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Сейчас Борису Щербакову 73 года. В начале февраля артист оказался в больнице, ему поставили диагноз «обострение хронического бронхита». Состояние Щербакова поначалу внушало опасения, его поместили в реанимацию. Но вскоре ему стало легче, и теперь врачи сочли возможным позволить ему восстанавливаться в домашних условиях.

По материалам издания Аrgumenti.ru