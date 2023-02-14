Точеный профиль, русая коса через плечо: в какую красавицу превратилась младшая дочь Аллы Пугачевой — Лиза

В сети появились кадры с участием детей-близнецов Аллы Пугачевой и Максима Галкина* Гарри и Лизы. Видео сделано в доме звездного семейства в Тель-Авиве.

Гарри и Лиза Галкины соревнуются в цирковом искусстве. Брат и сестра подбрасывают бутылки с водой, стремясь сделать так, чтобы те приземлились правильно. Лиза сделала несколько безуспешных попыток, но у нее ничего не получилось. Гарри же с первого раза добился идеального результата.

К удивлению публики, Лиза Галкина начала радоваться успеху брата, а не завидовать Гарри.

Камера показала Лизу крупным планом, и все еще раз смогли убедиться, что младшая дочь Аллы Пугачевой — настоящая красавица. У Лизы точеный профиль, длинная русая коса, которую она перекидывает через плечо.

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